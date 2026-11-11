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Пятибратов ответил, кому из клубов РПЛ пойдет на пользу пауза на матчи сборных

Известный футболист и тренер Дмитрий Пятибратов специально для Rusfootball.infо предположил, кому пауза в РПЛ пойдет на пользу, а кому во вред.
Фото: ФК "Локомотив"
- Тем, кто не показывал стабильного футбола и находится внизу турнирной таблицы, это пауза должна помочь. В первую очередь имею в виду "Локомотив", который должен перезагрузиться и наконец определиться с тренером.

То же самое касается "Факела" и "Ахмата", куда пришли новые тренеры. В общем, тем, кто пытается сейчас реструктуризировать свои ряды.
"Ростов" на ходу – ему этот перерыв не нужен. "Крылья" разогнались – то же самое. Ну, и "Динамо" он ни к чему, пусть Шварц и говорит обратное.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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