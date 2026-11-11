Футболист "Оренбурга" высказался о возможном уходе Ахметзянова

- Клуб не закроется, если тренер уйдет, но не хотелось бы этого.
Я толком даже не поработал с ним. Мне нравится, как играет команда, и мне хочется тоже в этой команде играть, - цитирует Васильева "РБ Спорт".
Напомним, что Ильдар Ахметзянов работает в "Оренбурге" с осени прошлого года, ранее он был главным тренером "КАМАЗа". Сообщалось, что казанский "Рубин" хотел бы назначить специалиста, также в СМИ появилась информация, что за работой тренера следит петербургский "Зенит". После 14 сыгранных туров уральцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе.