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Футболист "Оренбурга" высказался о возможном уходе Ахметзянова

Полузащитник "Оренбурга" Дмитрий Васильев прокомментировал слухи о возможном уходе Ильдар Ахметзянова.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Васильева, ему бы не хотелось, чтобы Ахметзянов ушел из клуба.

- Клуб не закроется, если тренер уйдет, но не хотелось бы этого.

Я толком даже не поработал с ним. Мне нравится, как играет команда, и мне хочется тоже в этой команде играть, - цитирует Васильева "РБ Спорт".

Напомним, что Ильдар Ахметзянов работает в "Оренбурге" с осени прошлого года, ранее он был главным тренером "КАМАЗа". Сообщалось, что казанский "Рубин" хотел бы назначить специалиста, также в СМИ появилась информация, что за работой тренера следит петербургский "Зенит". После 14 сыгранных туров уральцы занимают десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 набранными очками в своем активе.

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