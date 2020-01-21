Голкипер «Шинника» отправился на просмотр в Норвегию

Вратарь ярославского «Шинника» Евгений Гошев отправился на просмотр в норвежский клуб «Конгсвингер», сообщает пресс-служба ярославцев.



Этот клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Норвегии. В минувшем сезоне клуб завершил выступление на 5-м месте в турнирной таблице, но не сумел пробиться в элитный раунд через плей-офф.



Сам 22-летний вратарь выступает за «Шинник» с 2018 года. В текущем сезоне он не принимал участие в матчах «Шинника».



В активе футболиста — один матч за молодежную сборную России.