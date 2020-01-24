Клуб выпустил на своем официальном сайте заявление, в котором сообщил, что команда отправилась на сборы на Мальту без Комличенко.
- Коля сейчас занимается трансфером, он получил разрешение покинуть клуб, чтобы решить вопрос в ближайшие дни. Мы находимся в тесном контакте с клубом, игроков и его агентством Sport Invest. Как только ситуация будет решена, мы немедленно и подробно проинформируем спортивное сообщество, - сказал спортивный директор "Млады-Болеслав" Йозеф Джинох.
Напомним, ранее сообщалось, что сумма трансфера Комличенко составит 3,5 миллиона евро, а сам футболист подпишет контракт на 4,5 года.
"Млада-Болеслав" сообщила, что Комличенко полетел в Москву на медобследование и переговоры с "Динамо"
Чешский клуб "Млада-Болеслав", за который выступает российский нападающий Николай Комличенко, подтвердил появившуюся в СМИ информацию о согласовании трансфера форварда в московское "Динамо".
Фото: ФК "Млада-Болеслав"
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