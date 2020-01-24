"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Сансону

Петербургский клуб ищет усиление в полузащиту в одно из трансферных окон – зимнее или летнее.
Фото: sport24.lefigaro.fr
25-летний французский футболист "Марселя" Морган Сансон сейчас находится в списке самых приоритетных целей петербуржцев. Тренерский штаб "Зенит" рассматривает 182-сантиметрового хавбека в качестве реального усиления в ближайшем будущем, сообщает "Чемпионат".

Сансон за 19 матчей в Лиге 1 этого сезона в составе "Марселя" отличился трижды.


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Теги: Марсель Зенит Лига 1 Российские трансферы
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