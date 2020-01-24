25-летний французский футболист "Марселя" Морган Сансон сейчас находится в списке самых приоритетных целей петербуржцев. Тренерский штаб "Зенит" рассматривает 182-сантиметрового хавбека в качестве реального усиления в ближайшем будущем, сообщает "Чемпионат".
Сансон за 19 матчей в Лиге 1 этого сезона в составе "Марселя" отличился трижды.
"Зенит" проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Сансону
Петербургский клуб ищет усиление в полузащиту в одно из трансферных окон – зимнее или летнее.
Фото: sport24.lefigaro.fr
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»