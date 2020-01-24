Рахимов: в чемпионатах с очень высоким уровнем спрос на наших тренеров небольшой, там достаточно своих кандидатов

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов в интервью Rusfootball.info рассказал, какие предложения по работе хотел бы рассматривать, а также выразил отношение к идее расширения РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

- Какие предложения по работе вам поступают?



- Сейчас все спокойно, тихо. Начались у команд РПЛ сборы, никто никого менять не собирается. Пока нет никаких предложений.



- А предложения из-за рубежа?



- Ближнее зарубежье не всегда интересно. Дальнее? Все-таки те чемпионаты, где очень высокий уровень, туда попасть тяжелее. Там достаточно своих кандидатов, и спрос на наших тренеров небольшой. В определенный момент, конечно, есть разговоры, но это не настолько интересно. Нужно все равно ждать. Возможно, будет что-то лучше по предложениям.



- Одна из самых обсуждаемых тем в последнее время - идея расширения РПЛ. Нужно нам это?



- Не знаю, здесь нужно все очень хорошо взвесить. Потому что если мы говорим о количестве матчей, то мы особо не увеличим это количество - это раз. Второе - надо понимать состояние клубов, могут ли они держаться на этом уровне, могут ли новые клубы составить конкуренцию. Наверное, все-таки стоит хорошо подумать над тем, сколько клубов может быть у нас в Премьер-лиге, сколько команд смогли бы выдерживать ее уровень. Мы сейчас обращаем внимание на плотность в турнирной таблице, но я бы не стал говорить, что эта плотность свидетельствует об улучшении качества игры и уровня команд. Все-таки здесь есть определенные сомнения и в этом плане.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info