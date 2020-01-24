Колосков: был крайне удивлен, когда Прядкина переизбрали

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал сегодняшнее заявление РФС о том, что выборы президента РПЛ Сергея Прядкина признаны недействительными.

Напомним, на общем собрании клубов РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на должность президента организации.

РФС отметил, что в течение трех ближайших месяцев должны пройти новые выборы главы РПЛ.

"Когда Прядкина переизбрали, то я был крайне удивлен. Они перепутали два понятия. Первое — это независимость. Подумали, что они независимые. А второе понятие — это автономность. Автономная организация, которая действует в рамках тех полномочий, которые определены головной организацией. Такой организацией является РФС. В уставе это четко прописано. Они, видимо, возомнили себя крутыми, которые могут делать все без согласия РФС", - цитирует Колоскова Sport24.


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Теги: Колосков Прядкин
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