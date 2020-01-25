Тудорие: "Зенит" и ЦСКА хорошо известны в Европе, РПЛ уважают

Нападающий "Арсенала" Александру Тудорие после контрольного матча с румынским "Сепси" (1:0) рассказал, что футболисты соперника знают о российском чемпионате.

Фото: ФК "Арсенал"