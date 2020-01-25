- Я общался с некоторыми футболистами до спарринга. Они знают, что мы идем на шестом месте, а выше нас такие клубы, как «Зенит» и ЦСКА, которые хорошо известны в Европе. В России играть тяжело, в премьер-лиге много квалифицированных футболистов. РПЛ уважают, - цитирует Тудорие клубная пресс-служба.
В матче с "Сепси" Тудорие забил единственный мяч. На счету румынского нападающего в текущем сезоне 1 гол в 7 встречах российского чемпионата.
Тудорие: "Зенит" и ЦСКА хорошо известны в Европе, РПЛ уважают
Нападающий "Арсенала" Александру Тудорие после контрольного матча с румынским "Сепси" (1:0) рассказал, что футболисты соперника знают о российском чемпионате.
Фото: ФК "Арсенал"
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