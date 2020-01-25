Карасев - об ошибке в полуфинале ЛЕ: этот шрам никогда не зарастет

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал про ошибку, которую не забудет никогда в своей карьере
Фото: eurosport
Комментируя свою работу на ЧМ-2018, российский судья признался, что был неудовлетворен количеством отработанных на турнире матчей - ему позволили работать лишь на встрече Австралия – Перу.

Среди возможных причин Карасев поставил свою ошибку в полуфинале ЛЕ "Зальцбург" - "Марсель":

- Во встрече "Зальцбург" – "Марсель" за пять минут до окончания дополнительного времени неверно назначил угловой удар в сторону хозяев, с которого французы забили гол и прошли в финал. Этот шрам на сердце никогда не зарастет.

Вероятно, из-за этой ошибки потерял доверие судейской комиссии, - приводит слова Карасева sportbox.


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Теги: Карасев ФИФА
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