- Исламхан? По одной игре сложно судить, но сегодня информации у нас гораздо больше, чем после первого матча. Сегодня Исламхану пришлось гораздо сложнее — это однозначно.
Полетит ли он в Бенидорм? Сегодня мы обсудим этот вопрос с руководством и в ближайшее время примем решение, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
Напомним, что на данный момент свободный агент Исламхан проходит просмотр в составе чемпионов России.
Осенью полузащитник не стал продлевать контракт с "Кайратом", за который выступал ранее, и теперь находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он сыграл 22 матча и забил семь голов.
Семак рассказал, когда стоит ждать решения по Исламхану
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от "РБ" (3:6) ответил на вопрос, какие у клуба планы по поводу Бауыржана Исламхана
Фото: kaznews.kz
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