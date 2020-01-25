- Это забавно слышать. Я всё ещё молод и не должен уделять этому внимание. Отказывался ли я от конкретных предложений? Не напрямую, но сказал им, что должен остаться, - цитирует Гиговича Fotboll Skane.
17-летний полузащитник уже выступает в основном составе своего клуба. Гигович провел 14 матчей в чемпионате Швеции, а его действующее соглашение с "Хельсинборгом" истекает в ноябре 2021 года.
Гигович, которым интересуется ЦСКА, хочет остаться в "Хельсинборге"
Полузащитник шведского "Хельсинборга" Армин Гигович, к которому проявляют интерес ЦСКА, "Вулверхэмптон" и "Амьен", отметил, что не собирается менять клуб.
Фото: Bildbyr?n
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