"Ростов" отдал в аренду турецкому клубу Кьяртанссона, выступавшего за "Рубин"

О переходе нападающего "Ростова" Видара Кьяртанссона на правах аренды в турецкий "Йени Малатьяспор" сообщает журналист Сергей Егоров.

Фото: ФК "Ростов"