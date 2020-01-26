В своём телеграм-канале "Футбольный Биги" Егоров сообщил, что клуб, занимающий девятое место в Чемпионате Турции, арендовал Кьяртанссона на полгода.
Первую половину сезона 29-летний форвард провёл в аренде в казанском "Рубине", где принял участие в 16 матчах и забил 1 гол.
Ранее "Ростов" покинули соотечественники Кьяртанссона Рагнар Сигурдссон и Бьорн Сигурдарсон.
"Ростов" отдал в аренду турецкому клубу Кьяртанссона, выступавшего за "Рубин"
О переходе нападающего "Ростова" Видара Кьяртанссона на правах аренды в турецкий "Йени Малатьяспор" сообщает журналист Сергей Егоров.
Фото: ФК "Ростов"
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