Напомним, что на прошлом собрании клубы РПЛ единогласно перевыбрали Сергея Прядкина на пост президента лиги. РФС не согласился с тем, как были проведены выборы. Избирательный комитет принял решение о том, что процедуру необходимо повторить из-за нарушений регламента.
- Завтра клубы примут решение о том, как реагировать: возможна подача жалобы в Апелляционный комитет РФС, далее – в CAS.
В случае этого сценария ситуация в российском футболе будет иметь кризисный характер. Накануне Евро-2020 наметился разлад между двумя ключевыми игроками в российском футболе, - пишет Егоров.
По слова журналиста, РФС идет на прямой конфликт с лигой и по поводу других вопросов. Например, реформы ПФЛ.
Сергей Прядкин занимает свой пост уже на протяжении 18-ти лет.
Егоров рассказал, что завтра клубы РПЛ решат, как реагировать на отмену выборов Прядкина
Журналист Сергей Егоров написал в своем телеграм-канале, что собрание клубов РПЛ пройдет во вторник
Фото: ТАСС
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