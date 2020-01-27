Егоров рассказал, что завтра клубы РПЛ решат, как реагировать на отмену выборов Прядкина

Журналист Сергей Егоров написал в своем телеграм-канале, что собрание клубов РПЛ пройдет во вторник

Фото: ТАСС

Напомним, что на прошлом собрании клубы РПЛ единогласно перевыбрали Сергея Прядкина на пост президента лиги. РФС не согласился с тем, как были проведены выборы. Избирательный комитет принял решение о том, что процедуру необходимо повторить из-за нарушений регламента.



- Завтра клубы примут решение о том, как реагировать: возможна подача жалобы в Апелляционный комитет РФС, далее – в CAS.



В случае этого сценария ситуация в российском футболе будет иметь кризисный характер. Накануне Евро-2020 наметился разлад между двумя ключевыми игроками в российском футболе, - пишет Егоров.



По слова журналиста, РФС идет на прямой конфликт с лигой и по поводу других вопросов. Например, реформы ПФЛ.



Сергей Прядкин занимает свой пост уже на протяжении 18-ти лет.