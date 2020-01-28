- Были три года назад первыми. А сейчас — на десятом месте… Для человека, у которого амбиции какие-то есть, это неприятно. Были первыми, второе место отпустили потом. Могли спокойно два-три года еще выигрывать чемпионат. Где-то упустили шансы в концовках… Неприятно, - приводит слова Ещенко sport24.
Напомним, что Андрей Ещенко вместе с Денисом Глушаковым был отчислен из основного состава за лайк поста актера Назарова, который критиковал Карреру.
В текущем сезоне Ещенко провел семь игр за красно-белых в РПЛ.
Ещенко - о чемпионском составе "Спартака": могли спокойно еще два-три года выигрывать РПЛ
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко выразил сожаление, что красно-белые не смогли взять больше титулов во времена Массимо Карреры
Фото: ФК "Спартак"
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