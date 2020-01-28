"То, что "Зенит" отправляет Александра в "Зенит-2", не противоречит его контракту с клубом. Он профессионал и выполняет условия контракта. Не поехать он не имеет права.
Саша ни с кем не конфликтует, как и я. Я выполняю те полномочия, которыми он меня наделил. Конфликтовать никто ни с кем не собирается, есть ситуация – будем её каким-то образом решать", - цитирует Логинова "Чемпионат".
На прошлой неделе "Сочи" объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Эту информацию также подтвердили в "Зените". Кирилл Логинов позже заявил, что футболист не хочет переходить в "Сочи". В товарищеских матчах "Зенита" главный тренер сине-бело-голубых поддержал форварда, доверив ему капитанскую повязку. Сегодня жена Кокорина сообщила, что футболист будет переведен в "Зенит-2".
Отчим Кокорина заявил, что футболист не имеет права не поехать на сборы с "Зенитом-2"
Отчим и агент форварда "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов рассказал о переводе футболиста во вторую команду петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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