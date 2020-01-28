Сегодня появилась информация, что "Локомотив" уже обратился к арбитражный суд Москвы с иском на 144,6 миллиона рублей. Сам Геркус позже в свою очередь заявил, что не признает даже теоретическую возможность каких-либо претензий со стороны московского клуба. Он также отметил, что намерен защищаться и выиграть в суде.
"В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведен аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий", - цитирует Брейдо РБК.
"Локомотив" назвал причину подачи иска к Геркусу на 144 млн рублей
Директор "Локомотива" по связям с общественностью Кирилл Брейдо рассказал, по какой причине клуб принял решение подать иск к бывшему президенту клуба Илье Геркусу.
Фото: postnews.ru
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