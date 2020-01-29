Официально: Круговой будет восстанавливаться в "Зените", но продолжит играть за "Уфу"

Защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий на правах аренды за "Уфу", продолжит восстановление в стане питерского клуба. Футболист включён в заявку команды на предстоящие сборы.
Фото: ФК "Уфа"
В последний раз 21-летний россиянин появлялся на поле 26 октября, в игре 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:3). В декабре футболист перенёс операцию.

- По договоренности между клубами Круговой будет проходить сбор с "Зенитом" для наблюдения и восстановления после травмы, но арендное соглашение с "Уфой" остается в силе, - цитируют пресс-службу "Зенита" РИА Новости.

Круговой - воспитанник системы "Зенита". Летом 2018 года "Уфа" выкупила футболиста за 160 тыс. евро, а уже через год питерцы вернули россиянина уже за 2 млн евро, оставив его в аренде в башкирской команде до конца сезона.


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Теги: Круговой Уфа Зенит
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