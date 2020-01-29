В последний раз 21-летний россиянин появлялся на поле 26 октября, в игре 14-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:3). В декабре футболист перенёс операцию.
- По договоренности между клубами Круговой будет проходить сбор с "Зенитом" для наблюдения и восстановления после травмы, но арендное соглашение с "Уфой" остается в силе, - цитируют пресс-службу "Зенита" РИА Новости.
Круговой - воспитанник системы "Зенита". Летом 2018 года "Уфа" выкупила футболиста за 160 тыс. евро, а уже через год питерцы вернули россиянина уже за 2 млн евро, оставив его в аренде в башкирской команде до конца сезона.
Официально: Круговой будет восстанавливаться в "Зените", но продолжит играть за "Уфу"
Защитник "Зенита" Данил Круговой, выступающий на правах аренды за "Уфу", продолжит восстановление в стане питерского клуба. Футболист включён в заявку команды на предстоящие сборы.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»