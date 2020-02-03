Он рассказал, что после чемпионства все изменились, но конфликта с руководством у него не было.
- Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру. Конечно неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак, – все сделали эту победу, - цититует бразильца "Чемпионат".
Также 32-летний нападающий добавил, что даже когда Каррера ушел, то болельщики вечно вспоминали и пели о Каррере, но разговаривать с болельщиками не хотели.
Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 по июль 2019 года, перейдя в "Палмейрас" за 1 млн евро. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат и суперкубок России.
Каррера возглавлял московскую команду с лета 2016 по октябрь 2018 года. Ныне он тренирует греческий АЕК.
Адриано: болельщики поддерживали только Карреру. Это неправильно
Бывший форвард московского "Спартака" Луис Адриано рассказал о колоссальной поддержке наставника Массимо Карреры, когда они работали в московском клубе.
Источник: РИА Новости/Алексей Филиппов
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