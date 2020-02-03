Григорян - о Соболеве: за счёт своего характера он может далеко пойти

Главный тренер "Урарту" Александр Григорян оценил перспективы нападающего Александра Соболева, который на правах аренды перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак".
Фото: ФК "Тамбов"
Напомним, у красно-белые есть опция выкупа 22-летнего форварда за 4,5 млн евро.

"Мы встречались несколько раз с Соболевым. Помню, как Александр призвал Рыжикова не тянуть время в одном из матчей, так как хотел забить ещё. Меня поразила эта наглость. За счёт своего характера он может далеко пойти. Мастерство Соболева пока ещё не созрело, оно формируется. Пройти ровно всю дистанцию даже опытным нападающим не всегда удаётся. Поэтому он и забивает меньше, чем в начале сезона", - цитирует Григоряна "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Соболев провел в чемпионате России 18 матчей и забил 10 голов. В гонке бомбардиров он занимает второе место. Больше всех забил нападающий "Зенита" Артем Дзюба - 11 мячей.


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Теги: Григорян Соболев Спартак
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