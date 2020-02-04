- Матчи с красно-белыми очень важны. В этих матчах всегда много борьбы и эмоций. Все готовятся к битве, - цитирует немца matchtv.ru
Игра "Локомотива" и "Спартака" пройдет 5 февраля в 18:00 по московскому времени.
В последний раз клубы встречались 27 октября. Тогда победу одержали "красно-белые" (3:0). После 19 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. "Локомотив" - 5-й с 34 очками.
Хеведес: в матчах со "Спартаком" всегда много борьбы. Все готовятся к битве
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал о подготовке к матчу против московского "Спартака" на Кубке Париматч Премьер.
Источник: ФК "Локомотив"
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