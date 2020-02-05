"Насчет продления контракта спрашивать надо наших руководителей. Тренеру нужно помогать, чтобы он лучше работал с командой. Можно и не помогать, конечно, пустить все по течению или прийти и сказать руководителю: "Его методы устарели".А еще можно заявить, что им недовольны игроки. Ведь всем не угодишь, потому что в любом случае кто-то не играет. Если так случится — тогда контракт не продлят. Многое и от результата зависит. У нас изначально ставилась цель попасть в пятерку. И пока в этом плане нормальные позиции", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
Перед весенней части российской Премьер-лиги московский "Локомотив" занимает 5-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
В настоящее время "Локомотив" находится на сборах в Катаре, где принимает участие в Кубке Париматч Премьер. Сегодня в 18:00 по московскому времени "железнодорожники" сыграют с московским "Спартаком". На нашем сайте вы можете следить за текстовой трансляцией противостояния.
Семин сообщил, что еще не определился с продлением контракта с "Локо"
Главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин рассказал, что договоренности с клубом по продлению контракта еще нет.
Фото: ФК "Локомотив"
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