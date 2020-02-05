"С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперёд. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с "Зенитом" и "Сочи". Но мы держим руку на пульсе. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не всё от него зависит", - цитирует руководителя "Балтики" "Чемпионат".
"Балтика" в нынешнем сезоне занимает 7-е место в первенстве ФНЛ, набрав 39 очков в 25 матчах.
Напомним, в январе Кокорин отказался переходить на правах аренды в последнюю команду РПЛ "Сочи", после чего был переведен в "Зенит-2". Позже стало известно, что главный тренер питерцев Сергей Семак был заинтересован в том, чтобы Кокорин остался в его команде, но решение было принято руководством клуба.
Сегодня РБК сообщил, что с Кокориным хочет заключить контракт "Рубин". Отмечалось, что в услугах Александра заинтересован лично наставник казанского клуба Леонид Слуцкий.
В "Балтике" рассказали о желании до лета подписать Кокорина
Гендиректор калининградской "Балтики" Тажутдин Качукаев сообщил, что клуб хочет заключить до лета контракт с нападающим "Зенита" Александром Кокориным. По его словам, он уже провел беседу с форвардом.
Фото: ФК "Зенит"
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