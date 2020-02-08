Милошевич: россиянам нет смысла уезжать. Столько же, сколько в РПЛ, им нигде не заплатят

Главный тренер сербского "Партизана" Саво Милошевич прокомментировал переход российского нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту" и рассказал, почему российские игроки не охотно уезжают играть в Европу.
Фото: Матч ТВ
"Сельта" всегда демонстрировала интересный атакующий комбинационный футбол. Там эти традиции очень сильны. Считаю, для Смолова — это отличный вариант, но болельщики всегда ждут, что игроки адаптируются мгновенно, а это не очень просто.

Почему российские игроки не слишком удачно адаптируются за рубежом? Думаю, проблема не в адаптации, а в том, что россиянам просто нет смысла уезжать, ведь так много, как дома, им нигде не заплатят. При этом РПЛ — очень сильная лига. В плане беговой работы — это один из сильнейших чемпионатов в Европе. Я сам играл здесь за "Рубин". Поэтому, если бы ваши футболисты действительно хотели уехать, у них не возникло бы с этим никаких сложностей, но они не хотят, так как никто больше не будет платить им такие деньги", — цитирует Саво Милошевича "RT на русском".

Напомним, что в зимнее трансферное окно Федор Смолов перешел из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.

Саво Милошевич является главным тренером белградского "Партизана". Сегодня, в 14:00 по московскому времени, его команда примет участие в заключительном матче Кубка Париматч премьер против московского "Спартака". На нашем сайте вы можете следить за текстовой онлайн-трансляцией поединка по этой ссылке.


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Теги: Милошевич Партизан Спартак Кубок Премьер
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