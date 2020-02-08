Милошевич: россиянам нет смысла уезжать. Столько же, сколько в РПЛ, им нигде не заплатят

Главный тренер сербского "Партизана" Саво Милошевич прокомментировал переход российского нападающего Федора Смолова в испанскую "Сельту" и рассказал, почему российские игроки не охотно уезжают играть в Европу.

Фото: Матч ТВ