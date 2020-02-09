Семак сказал, что "Зенит" не сможет играть оптимальным составом из-за лимита

Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от второй половины сезона и оценил восстановление бразильского полузащитника команды Малкома.

Фото: РИА Новости