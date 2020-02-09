"Это были его первые 45 минут Малкома на поле за полгода. Будет прибавлять. Он сильный игрок.
В чемпионате будут играть те, кто лучше готов. У нас есть несколько позиций, где есть конкуренция. Будем отталкиваться от состояния футболистов. В центре обороны у нас нет российского игрока. Это проблема для всего российского футбола. Защитников с российским паспортом сейчас мало. Можно ли сказать, что из-за лимита во второй части сезона "Зенит" не сможет выпускать оптимальный состав? Да", — цитирует Семака Sport24.
Сегодня, 9 февраля, "Зенит" одержал две победы в товарищеских матчах: в первом победили ЦСКА 3:2, во втором одолели "Ленинградец" 3:1.
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Краснодар", на 10 очков.
Семак сказал, что "Зенит" не сможет играть оптимальным составом из-за лимита
Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от второй половины сезона и оценил восстановление бразильского полузащитника команды Малкома.
Фото: РИА Новости
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