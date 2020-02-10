Дзюба рассказал о желании написать книгу

Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что по завершении карьеры планирует выпустить книгу.
Фото: РИА Новости
"Я долго думал, но друзья говорят, что надо и я чувствую, что, наверное, надо, но только, когда закончу карьеру. Это будет, наверное, книга голая правда. Я в ней не буду заигрывать, буду называть вещи своими именами. Я не тот человек, который будет утаивать чего-то. Иногда лучше горькая правда, чем все-таки удобные друг для друга.

Есть вещи, которые никогда не понять ни мне, ни многим, но все будут отмалчиваться, а я в книге все расскажу, весь путь. Положительный ли я герой? Я не знаю. Не идеальный — это точно. Но то, что ждут люди, для меня это очень приятно. Значит я что-то сделал большое в футболе и в спорте", — рассказал Дзюба в интервью Илье Казакову на телеканале "Россия-24".

В нынешнем сезоне на счету Артема Дзюбы 26 матчей за "Зенит" во всех турнирах, в которых нападающий забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Перед весенней частью РПЛ "Зенит" идет на первом месте в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Краснодар", на 10 очков.


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Теги: Дзюба Зенит
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