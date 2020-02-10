Напомним, на 34-й минуте встречи полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев навесил в штрафную площадь "Динамо", где Понсе не успел к мячу первым и ногой в живот влетел в Шунина. Судья Владислав Безбородов показал аргентинцу прямую красную карточку. Шунину после этого была оказана медицинская помощь.
"Это стоило мне трех матчей дисквалификации. Это было жесткое столкновение. Я потом пересматривал эпизод, и видел, что такой сильный контакт с моей стороны был необязательным и его можно было избежать. Но что сделано, то сделано. Но получился хороший урок для меня. Если случится в моей карьере еще один подобный эпизод, я приму другое решение.
Не знаю, смотрел ли он то видео с извинениями, но мы потом созванивались с Шуниным. Я извинился, мы поговорили, а два профессионала всегда поймут друг друга", - цитирует Понсе "КП".
Напомним, Понсе перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ромы". Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
"Спартак" после 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка.
Понсе ответил, извинился ли он перед Шуниным за свой удар ногой в живот
Нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал, что он извинился перед вратарем "Динамо" Антоном Шуниным за фол на нем во время матча 4-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
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