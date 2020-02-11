"Ротор" арендовал двух игроков "Рубина"

Волгоградский "Ротор" арендовал до конца нынешнего сезона нападающего Беку Микелтадзе и полузащитника Нику Кипиани у "Рубина", сообщает сайт казанской команды. Оба игрока выступали в клубе из столицы Татарстана с лета 2019 года.

Источник: ФК "Рубин"