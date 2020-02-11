"Ротор" арендовал двух игроков "Рубина"

Волгоградский "Ротор" арендовал до конца нынешнего сезона нападающего Беку Микелтадзе и полузащитника Нику Кипиани у "Рубина", сообщает сайт казанской команды. Оба игрока выступали в клубе из столицы Татарстана с лета 2019 года.
Источник: ФК "Рубин"
22-летний грузин Микелтадзе сыграл в 11 матчах РПЛ и забил два гола.

23-летний россиянин Кипиани провёл три матча в Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

"Рубин" после 19 туров чемпионата России занимает 13-е место с 19 очками. Сезон для казанцев возобновится 1 марта гостевой игрой с "Тамбовом".

"Ротов" возглавляет таблицу ФНЛ, набрав 52 очка в 25 турах.


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Теги: Рубин Ротор Микелтадзе Кипиани Российские трансферы
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