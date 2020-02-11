- Это плановая закупка на нужды наших команд до конца сезона. Всё происходит в рамках заключённых ещё в июле 2018 года договорённостей с Under Armour, согласно которым мы покупаем экипировку. Подобная процедура проводилась на протяжении всего действия контракта, - заявил Брейдо.
Under Armour и "Локомотив" сотрудничают с 2018 года. Ранее сообщалось, что со следующего сезона техническим спонсором "железнодорожником" станет Adidas, поставлявший форму команде в 1989 и 1993 годах, с 2005 по 2010 год и с 2014 до 2018 года.
В сезоне 2019/20 "Локомотив" занимает пятое место в чемпионате России с 34 очками. РПЛ для московской команды возобновится 29 февраля гостевым матчем с "Зенитом".
На сайте госзакупок появился контракт поставки формы для "Локомотива" на 19 млн рублей
На сайте госзакупок появился контракт на поставку игровой формы для "Локомотива" на сумму $300 тыс. В интервью "Чемпионату" директор по связям с общественностью москвичей Кирилл Брейдо рассказал подробности.
Источник: ФК "Локомотив"
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