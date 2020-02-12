- Почему бы и нет, на все воля Божья. Только он ведет нас по жизни и подсказывает правильный путь. Я не живу ни прошлым, ни будущим, я живу настоящим. Чтобы добиться успеха, нужно хорошо выполнять свою работу. Поэтому тренируюсь и стараюсь показать все, на что способен, изо дня в день, - цитирует футболиста "RT на русском".
22-летний бразилец сможет сыграть за сборную России в 2024 году, так как для получения гражданства, по правилам ФИФА, игрок должен провести в стране пять лет.
Футболист выступает за "Локомотив" с лета прошлого года, перейдя из "Крузейро" за 2,5 млн евро. Он провёл 21 матч в чемпионате России и Лиге чемпионов и заработал две желтые карточки.
Бразилец Мурило не исключил, что сыграет за сборную России
Защитник московского "Локомотива" Мурило Серкейра не исключил, что в будущем может сыграть за сборную России.
Источник: ФК "Локомотив"
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