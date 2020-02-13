29-летний Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. С февраля по июнь 2018 года выступал на правах аренды за "Краснодар".
В текущем сезоне Шатов забил два гола и отдал две передачи в восьми матчах Премьер-лиги.
Напомним, "Сочи" также арендовали нападающего питерцев Александра Кокорина.
Егоров: Шатов может перейти в "Сочи" на правах аренды
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов будет арендован "Сочи" до конца сезона, сообщает спортивный журналист Сергей Егоров.
Источник: ФК "Зенит"
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