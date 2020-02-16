Сообщается, что стороны придут к соглашению в ближайшее время.
31-летний защитник выступает за "Зенит" с 2013-го года.
В сезоне 2019/2020 Смольников сыграл за "Зенит" 14 матчей во всех турнирах и отметился одним голом.
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.
Смольников не дал ответ на предложение "Зенита" о новом контракте
Руководство "Зенита" предложило защитнику Игорю Смольникову новый контракт, сообщает "Спорт-Экспресс".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!