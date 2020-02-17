"История с Кокориным завершилась. Клубы договорились. Саша, ты в Сочи!", — написал Конов в своем телеграм-канале.
Сегодня владелец "Сочи" Борис Ротенберг должен был провести заключительные переговоры с представителями "Зенита" об аренде игрока.
Сам футболист вчера провел тренировку в составе сочинского клуба.
Конов: Кокорин в "Сочи". История завершена
Спортивный журналист Василий Конов сообщил о завершении сделки по переходу Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи"
Фото: РИА Новости
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