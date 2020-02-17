- Дальше в аренду его из "Ростова" не отдавали. Был даже вариант его выкупить, однако он выбрал "Спартак". Его право, - цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс".
26-летний Мирзов перешел в "Спартак" из "Ростова" прошлым летом за 4 млн евро. В 12 матчах РПЛ текущего сезона он отдал голевую передачу и заработал две желтые карточки.
Черевченко: "Арсенал" мог выкупить Мирзова, но он выбрал "Спартак"
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко рассказал, что клуб мог выкупить полузащитника Резиуана Мирзова у "Ростова", но тот выбрал "Спартак". Футболист выступал за туляков на правах аренды в прошлом сезоне.
Источник: ФК "Спартак"
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