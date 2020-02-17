- Сейчас начал тренировать. Это пока не ради денег, а ради практики языка и вообще опыта тренировок на английском. Тренирую команду любителей, которые еще платят деньги за то, чтобы играть. Я попал туда после того, как познакомился с владельцем-итальянцем, - цитирует экс-футболиста Sports.ru
Торбинский рассказал, что этот проект - бизнес-история, а в самой Америке хоть и знают, что он бывший футболист, но не особо много знают про русских футболистов, а больше разбираются в хоккеистах.
35-летний футболист выступал за "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Ростов" и "Краснодар". Сыграл в 30 матчах за сборную России и дошел с ней до полуфинала Евро-2008.
Торбинский рассказал, чем занимается после переезда в Америку
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, переехавший недавно в Майами, рассказал, чем занимается в новой стране.
Источник: sports.ru / Дмитрий Торбинский
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