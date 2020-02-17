"Это - профессиональная финансовая составляющая. Она не оглашается. Кому это интересно? Пусть играет. У нас есть бонусы, которые завоевываются. Главное, чтобы Александр играл, а по зарплате договоренности есть, его устраивают", - цитирует Ротенберга журналист Сергей Егоров в своем Яндекс.дзен канале.
Сегодня стало известно, что "Зенит" и "Сочи" договорились о том, что Кокорин перейдет в "Сочи" на правах аренды до конца сезона. Кокорин уже успел провести один товарищеский матч за новый клуб - в матче с "Динамо" он оформил дубль.
"Сочи" после 19-ти туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Владелец "Сочи" ответил, действительно ли Кокорин будет зарабатывать 2 млн рублей в месяц
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг ответил на вопрос о том, действительно ли нападающий Александр Кокорин будет зарабатывать в сочинском клубе 2 миллиона рублей в месяц.
Фото: фк "Зенит"
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