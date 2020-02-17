Сулейманов: не верил, что Игнатьев уйдет из "Краснодара"

Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов рассказал, что не верил в уход из команды нападающего Ивана Игнатьева.

Фото: ФК "Рубин"