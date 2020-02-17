"Игнатьев мне рассказывал, как развивалась ситуация, но я не верил в его уход. Поначалу думал, что он прикалывается. Мне казалось, что всё уляжется, но вышло иначе. Когда всё стало серьёзно, то мне, как его другу, стало тяжело. Хотя если такое пойдёт ему на пользу, он сделает выводы и станет лучше как футболист, то я буду только рад за него. Могу только пожелать ему удачи", - цитирует Сулейманова "Чемпионат".
Напомним, 21-летний Игнатьев заключил контракт с "Рубином" 28 декабря. Соглашение рассчитано до 30 мая 2022 года.
За "Краснодар" форвард провел 37 матчей и забил 13 голов.
"Краснодар" в нынешнем сезоне занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 матчах.
Сулейманов: не верил, что Игнатьев уйдет из "Краснодара"
Футболист "Краснодара" Магомед Шапи-Сулейманов рассказал, что не верил в уход из команды нападающего Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Рубин"
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