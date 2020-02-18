Смородской напомнили об интервью, где агенту Фернандеша и самому игроку предложили выплачивать зарплату игроку по другому курсу рубля, на что футболист отказался.
- Я даже не хочу ничего комментировать. Отвратительный тип и отвратительный человек. Никто Фернандеша ничего не лишал. Все в его жизни произошло по его собственной вине, - цитирует Смородскую "СЭ".
Также функционер заявила, что португалец начинал играть только в тот момент, когда получал новое соглашение или ждал переподписание контракта.
Сейчас 34-летний Фернандеш играет за "Краснодар".
Смородская - о Фернандеше: отвратительный человек
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская поделилась мнением о бывшем полузащитнике "железнодорожников" Мануэле Фернандеше, который выиграл суд у московского клуба.
Источник: ФК "Краснодар"
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