"Пока зовем его Соболь. А там, может, еще что-то придумаем... Может, Длина — он же высокий.
У него хорошие данные, он подходит под наш стиль игры. В общении добрый, положительный пацан. Русский, 22 года — на перспективу", - цитируют Ещенко "Известия".
Соболев перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом красно-белые в летнее межсезонье могут выкупить футболиста за 4,5 миллиона евро.
В текущем сезоне чемпионата России Соболев провел за "Крылья" 18 матчей и забил 10 голов. В гонке бомбардиров форвард уступает Артему Дзюбе, у которого 11 мячей.
Ещенко: Соболева зовем Соболь. Потом, может, будем называть Длина
Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, как в команде называют новичка Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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