Слуцкий - о матче "Кайратом": мы попытались на "Феррари" двигаться по бездорожью

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Кайрата" (2:3).

- В первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и наша беспомощность. Не было у нас давно такого соперника, который в прямом смысле нас начал бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на "Феррари" двигаться по бездорожью. Это не самый удачный способ преодоления дистанции.



Очень показательная игра. Очень важно было понять, что для использования каких-то тактических наработок, которые у нас есть, надо для начала хотя бы играть в футбол, держать мяч, выигрывать единоборства, а уже после этого могут работать какие-то тактические наработки, - цитирует Слуцкого сайт "Рубина".