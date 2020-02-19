Губерниев: если Задоров не знает о спортивной солидарности, то он чудак на букву М

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале прокомментировал слова хоккеиста клуба "Колорадо" Никиты Задорова, которой назвал полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова недалеким.
Фото: Getty Images
"Вот, интересно, хоккеист Задоров, называющий футболиста Тарасова недалеким, он знает о корпоративной (спортивной) солидарности? Если нет, то думаю, Задоров истинный чудак на букву М, хоть и играет не тут, а там", - написал Губерниев.

Напомним, Тарасов 5 января поздравил хоккейную сборную России с победой на МЧМ, хотя россияне, напомним, проиграли канадцам. Вероятно, Тарасов тогда смотрел запись матча 2011 года, которая шла по телеканалу "Матч ТВ".


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Теги: Тарасов Губерниев
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