"Локомотив" официально обратился к "Бернли" по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать", — цитирует Хованца Sport24.
Ранее сообщалось, что Матей Выдра входит в шорт-лист нападающих московского "Локомотива", в котором имеются 8 игроков. Помимо Выдры кандидатами на позицию нападающего были Умар Ньяссе и Александар Прийович. но никто из них так и не был подписан.
"Локомотив" ищет нападающего вместо Федора Смолова, ушедшего в зимнее трансферное окно в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона.
Перед весенней частью РПЛ "Локо" занимает пятое место в таблице, отставая на 11 очков от лидирующего "Зенита".
Агент Выдры рассказал, почему нападающий не перешел в "Локо"
Агент форварда Матея Выдры Ондрей Хованец рассказал, почему его клиент не стал игроком московского "Локомотива".
Фото: Reuters
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