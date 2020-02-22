Сборная России на Кубке Легенд одержала победу над командой Испании. Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе россиян два гола забил экс-футболист "Спартака" Александр Самедов. Также мячи на счету Егора Титова, Андрея Тихонова и Дениса Колодина.
У Испании отличился Висенте Родригес и Маркос Сенна.
Национальная российская команда вышла в финал Кубка Легенд, где встретится со сборной звезд. Игра пройдет 23 февраля.
Сборная России вышла в финал Кубка Легенд, разгромив Испанию
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