"Интерес со стороны "Интер Майами" был. И даже предложение. Но на данный момент клуб решил меня не продавать. Полностью сконцентрирован на работе в "Зените" и всеми мыслями по-прежнему здесь. .
Признаюсь честно, немного грустно, что с первого раза переговоры ни к чему не привели. Было ощущение, что для семьи так будет правильнее. Нам всем очень нравится всё, что ежедневно окружает нас в Петербурге, но мы здесь уже три года, и, возможно, настало время что-то изменить в нашей жизни. Причем момент для этого, на мой взгляд, был правильным. Посмотрим, как будут развиваться события. Но скажу честно, был готов принять предложение "Интер Майами", — цитирует Дриусси сайт "Матч ТВ".
Себастьян Дриусси выступает за питерский "Зенит" с 2017-го года, перейдя из аргентинского "Ривер Плейта" за 15 миллионов евро. В прошлом году в составе "сине-бело-голубых" Дриусси выиграл чемпионат России.
В первой части чемпионата России на счету Дриусси 15 матчей за "Зенит", в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Перед рестартом чемпионата России "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.
Дриусси рассказал, что хотел зимой перейти в "Интер" Бекхэма
Аргентинский нападающий "Зенит" Себастьян Дриусси сообщил, что в зимнее трансферное окно у него было предложение от клуба Дэвида Бэкхема.
Фото: РИА Новости
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