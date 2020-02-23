Дриусси: мне очень понравилась шаверма

Нападающий " Зенита " Себастьян Дриусси оценил вкус шавермы.

Источник: ФК "Зенит"

Прежде всего аргентинец отметил, что его досуг в Петербурге в большей степени зависит от погоды, а не от дочери, которая довольно рано засыпает и позволяет футболисту с женой отправиться в путешествие по городу. Там он и попробовал шаверму.



- Впервые здесь ее увидел. С курицей точно пробовал. И мне очень понравилось, - цитирует Дриусси "Матч ТВ".