"А я на той игре не был (с "Байером" в ЛЧ) — в этот момент был в Якутии на охоте.
Летом взять отпуск невозможно, я его брал осенью и один тур Лиги чемпионов всегда пропускал. Узнал о ситуации, когда спустился с гор. Позвонил человек из клуба со словами: "У нас жопа". Я прямо там и сел. Смотрел на звёзды и переживал. Слишком строгое наказание за то, что человек просто споткнулся. Это не допинг, который помогал ему. По-человечески мне за него очень обидно", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
Напомним, о дисквалификации Еременко стало известно 7 октября 2016 года. Футболист не мог играть в футбол на протяжении двух лет. У Еременко взяли пробу 14 сентября после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером", который состоялся 14 сентября.
Проба показала, что полузащитник употреблял кокаин, который является наркотиком и запрещен в футболе.
Сейчас Еременко выступает за "Ростов".
"Был на охоте в Якутии. И тут звонок из ЦСКА – у нас жопа". Яровинский - о дисквалификации Еременко
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, как узнал о дисквалификации полузащитника Романа Еременко.
Фото: ПФК ЦСКА
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