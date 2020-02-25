Ивкин вместе с другими фанатами участвовал в беспорядках во Франции на чемпионате Европы в 2016 году. Его задержали по пути на матч "Спартака" с "Вильярреалом".
"За два года я тут освоился, меня знают, достаточно комфортно себя чувствую. Но сначала было крайне тяжело. Меня полностью игнорировали, никто не обращал внимания. Все потому что я не говорю на французском.
В какой-то степени это можно назвать расизмом: не знаешь французского – идешь боком. Первое слово, которое я узнал – "?pre", потому что от всех слышал: ?pre, ?pre, ?pre. Что бы ты ни просил в тюрьме – тебя посылают", - цитирует Ивкина Sport24.
Напомним, основная часть беспорядков прошла перед матчем сборной России с Англией. По словам россиян, британцы первыми начали их провоцировать.
"Что бы ни просил – посылают". Фанат "Спартака" рассказал о французской тюрьме
Болельщик "Спартака" Михаил Иквин, просидевший два года в марсельской тюрьме, рассказал о своих впечатлениях.
Фото: © Reuters
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