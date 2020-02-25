- Да, если говорить об игроках атаки, как в моем случае, потому что итальянский футбол куда более тактический и оборонительный. Всего несколько команд — "Ювентус", "Наполи" в своей лучшей форме, "Аталанта" — играют с позиции силы, остальные чаще защищаются и действуют на контратаках. И нападающим приходится непросто — в заключительной четверти поля всегда очень много соперников и мало свободного пространства, - цитирует аргентинца пресс-служба "Зенита".
Однако Ригони отметил, что если сравнивать чемпионаты Италии и России в плане интенсивности футбола, то они будут одинаковыми. Он также рассказал, что навыки, которые он получил за год в Серии А, пригодятся ему в "Зените". В частности, он уже лучше чувствует, как распорядиться моментом.
27-летний футболист первую половину сезона 2018/19 провел в "Аталанте", а эту же часть следующего сезона в "Сампдории". Оба клуба досрочно расторгли арендное соглашение с футболистом.
Ригони рассказал, почему в России играть легче, чем в Италии
Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони, который дважды был арендован итальянскими командами, рассказал, почему в России играть легче, чем в Италии.
Источник: ФК "Зенит"
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