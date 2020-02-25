"Далер сейчас в подвешенном состоянии. Кузяев думает, что делать дальше, и у него есть предложения. Это "Динамо" и "Спартак". Да, даже "Спартак" - они готовы пригласить его к себе", - сказал Орлов.
Ранее отец Кузяева Адьям Кузяев рассказал, что сын хочет остаться в "Зените" и не рассматривает варианты с другими клубами. Контракт игрока с "Зенитом" истекает летом 2020 года.
Орлов рассказал, что у Кузяева есть предложение от "Спартака"
Комментатор Геннадий Орлов в эфире "ГСО Live" рассказал, что полузащитник "Зенита" Далер Кузяев может продолжить карьеру в "Динамо" или "Спартаке".
Фото: Global Look Press
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