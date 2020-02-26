"Ахмат-Арена" давно готова к проведению матчей с ВАР. В тестовом режиме мы с ним поработали, у клубов были вопросы.
Надеемся, что работа ВАР будет улучшена, поэтому поддерживаем идею", — цитирует Айдамирова ТАСС.
Сегодня Российский футбольный союз объявил о том, что на всех матчах весенней части чемпионата России по футболу будет работать система видеоповторов. До перерыва система VAR функционировала лишь на нескольких играх в туре.
"Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.
Первую игру в весенней части "Ахмат" проведёт 29 февраля на своем поле, в Грозном, против "Ростова".
Гендиректор "Ахмата": мы поддерживаем имею VAR
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал новость о том, что во всех матчах РПЛ будет работать система VAR.
Фото: ФК "Ахмат"
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