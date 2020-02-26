"В преддверии весенней части РПЛ у нас произошло важное событие. Нашим титульным партнером становится банк "Тинькофф". Это один из лидеров своей конкурентной среды. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Нас привлекает, что банк ориентируется на ту аудиторию, которую мы стараемся привести на футбол.
Мы рады принять Банк в нашу футбольную семью. Переговоры были очень длительными и непростыми. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Мы готовы думать о всевозможных интеграциях. У чемпионата появляется новое название — Тинькофф российская Премьер-лига. Данное название защищено законом и обязательно для использования в СМИ", — приводит слова Прядкина Sport24.
Ранее сообщалось, что стоимость договора составит порядка 375 миллионов рублей в год.
Срок контракта - 2,5 сезона. Таким образом, за время действия соглашения лига получит от "Тинькофф Банка" около миллиарда рублей.
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Прядкин: "Тинькофф Банк" официально стал спонсором РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин официально объявил о заключении спонсорского соглашения с "Тинькофф Банком".
Фото: Сергей Егоров
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